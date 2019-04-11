Суровый климат, постоянный гнет могущественного соседа, беспросветная бедность - в таких условиях шотландцы жили веками, и это научило их из самых простых продуктов готовить вкусные блюда. Одним из таких блюд является овсяная каша. Специалисты уверяют, что приготовить ее так, как делают это жительницы Шотландии, до сих пор не может никто в мире.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

В Шотландии существует культ этой крупы. Из нее готовят множество блюд. Именно она помогала многие века выживать целой стране, так как обладает всеми необходимыми для организма микроэлементами, витаминами, белками, жирами и углеводами.

Постепенно овсянка стала символом здоровой пищи, без которой множество людей во всем мире не представляют себе классический завтрак. Аксиомой стало утверждение: чтобы быть здоровым, нужно ежедневно есть овсянку.

И все же с овсянкой не следует перебарщивать, так как она насыщена углеводами. На 100 граммов овсяных хлопьев приходится 350 килокалорий. Набрать вес при ежедневном употреблении овсянки очень просто. Но не только поэтому ее не следует употреблять часто. Регулярное употребление овсянки грозит разрушением костной ткани. Все дело в фитиновой кислоте, которая содержится в этом злаке. Она препятствует усвоению кальция организмом, в результате чего со временем от недостатка кальция кости начинают разрушаться.

Не стоит есть овсянку ежедневно. Да, белок, содержащийся в этом злаке, как никакой другой легко усваивается, а большое содержание углеводов позволят организму долго чувствовать себя сытым. Да, овсянка содержит такое огромное количество витаминов и микроэлементов, что можно не беспокоиться об их нехватке в течение определенного времени. Да, отдельные витамины этих злаковых способны творить чудеса: например, витамин В благоприятно влияет на нервную систему, а витамин Е выводит из организма токсины. Кроме того, в овсянке высокое содержание калия и магния, что делает ее чуть ли не лечебным продуктом для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но не стоит забывать главное: все это верно для овса в чистом виде. Если вернуться к той каше, которую готовят шотландки, следует отметить, что при ее приготовлении используются только цельные овсяные зерна и вода. Ни сахара, ни фруктов, ни масла, ни даже соли - в настоящую овсянку не добавляют ничего. Уже после приготовления ее можно сдобрить любыми добавками, но не тогда, когда она варится.

Правильной может считаться только цельнозерновая крупа, либо хлопья грубого помола. Настоящая овсянка варится очень долго. Сегодняшние производители, чтобы "облегчить" хозяйкам задачу предлагают овсяную кашу быстрого приготовления. Во-первых, это, как правило, мелкие хлопья овсянки, при получении которых зерно расплющили и сняли с него оболочку. Известная нам как отруби она и является самой ценной и полезной частью злаковых. Затем в полученную массу добавляют сахар, ароматизаторы, усилители вкуса, консерванты и прочее, что можно отнести, скорее, к категории ядов для организма. Ни о какой пользе такой овсянки говорить не приходится. А если есть ее ежедневно, то проблемы со здоровьем человеку обеспечены.

Диетологи советуют есть овсянку тем, кто хочет похудеть, и тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Но при условии, что готовиться она будет исключительно на воде и без соли. При желании после приготовления в нее можно добавить свежие фрукты. Но даже такую кашу необходимо есть не чаще трех раз в неделю, замещая ее в другие дни гречкой, пшеном или иными крупами.

Правильно приготовленную овсянку могут есть даже больные целиакией. Это люди, страдающие непереносимостью глютена, которого в злаковых в избытке. Овсянка на воде в небольших количествах и далеко не каждый день принесет им только пользу, говорят диетологи.

Кстати, если шотландки готовят самую вкусную в мире овсяную кашу, то только русские женщины готовят такое блюдо, как овсяный кисель. Приготовленный из цельных зерен он не имеет аналогов по вкусовым и питательным свойствам. Овсяный кисель долгое время был на Руси одним из самых лакомых блюд, по которому нередко судили о кулинарных способностях хозяйки.