Сегодня гороскоп идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Умственная деятельность у вас будет на высоте, но при этом может возникнуть тяга к уединению. Если же избежать тесного общения с окружающими не удастся, возможны конфликты в любых сферах, связанные с мнимым или реальным ущемлением прав и свобод. Чтобы этого не произошло, сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.

Овен

Сегодня в течение дня Овну придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. Казалось бы, дело привычное, однако оно рискует выбить Овна из колеи и отразиться на его настрое. Ощущение, что его не слышат, а если и слышат, то неправильно понимают, может преследовать Овна весь день. Чтобы избавиться от этого чувства, Овну сегодня следует направить энергию на занятие своими личными делами, не посвящая в них окружающих. И по возможности свести общение к минимуму!

Телец

Сегодня Телец может получить интересную для него информацию буквально из воздуха: из слухов, наблюдений, случайного разговора. В обычный день эта информация не вызвала бы его интерес, однако сегодня Телец сумеет максимально воспользоваться ей. День наделяет его повышенными аналитическими способностями, позволяющими Тельцу по крупицам делать правильные выводы. Как настоящий Шерлок Холмс, он сумеет докопаться до сути - на благо всем и, конечно, себе.

Близнецы

Сегодня - отличный день для Близнецов, чья работа связана с деньгами: бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные Близнецы в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел. Возможно, Близнецам понадобится заняться подсчетами трат или оценить прибыльность той или иной своей идеи. Сегодня любая деятельность, направленная на приведение в порядок денежных дел, будет даваться им особенно легко.

Рак

Сегодня день идеален для осуществления любых самостоятельных планов Рака. Собственный бизнес, творчество, учеба, домашние дела или любой другой личный участок работ - везде, где Рак сам отвечает за результат, его ожидает успех. А вот в любых делах, где ему приходится полагаться на окружающих или тем более испытывать на себе их давление, Раку следует приготовиться к неожиданностям. Увы, но в этих вопросах сегодня далеко не все пойдет гладко.

Лев

Сегодня Лев, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, может испытать недостаток вдохновения. Не отчаивайтесь, это временное затишье - скорее всего, уже в ближайшие дни ситуация изменится. Сегодня же ждать капризную музу Льву настолько же бесполезно, как и дожидаться у моря погоды. Вместо этого ему гораздо эффективнее, засучив рукава, заняться текущими делами, не требующими для своей реализации никаких творческих искр.

Дева

Сегодня в течение дня Деве стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самой. Именно из чужих мыслей и идей она почерпнет нужную ей информацию. Кроме того, готовность Девы слушать сегодня может неожиданно снискать ей расположение окружающих. Другими словами, Деве стоит держать уши открытыми, а рот на замке, и тогда молчание для нее действительно может обернуться золотом.

Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам сконцентрироваться на тех делах, где они все решают сами. Чужие советы, "мозговой штурм" и тем более навязчивое руководство будут выбивать их из колеи, плачевно сказываясь на результате. Зато если окружающие дадут им возможность спокойно посидеть, решая поставленную перед ними задачу, Весы способны творить чудеса! Вот почему сегодня им стоит всячески избегать бушующих вокруг них бурь, отгородившись от всех невидимой перегородкой.

Скорпион

Сегодня Скорпиону надо держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими! Своими едкими замечаниями и колкостями он способен провоцировать людей на ответные шаги. Виной же всему раздражительность, которую Скорпиону будет трудно держать под контролем, а также его критический взгляд на мир. Однако обуздать себя, проявив дипломатичность, ему сегодня все-таки придется - если, конечно, Скорпиону небезразлично отношение к нему близких и друзей.

Стрелец

Сегодня Стрелец не будет отличаться повышенным терпением: он готов, как спичка, вспыхнуть по любому поводу! Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны его раздражать. Звезды гороскопа предупреждают: скопившееся напряжение может заставить сегодня Стрельца действовать необдуманно и резко. Ему следует расслабиться, а в критические моменты считать до десяти, чтобы не сказать или не сделать то, о чем впоследствии Стрелец пожалеет.

Козерог

Сегодня ситуация в делах у Козерога может резко измениться. Какой-то проект, в котором он был совершенно уверен, сегодня может обернуться неожиданной стороной. Возможно, Козерогу придется бороться за результат, который, как ему казалось, уже лежит у него в кармане. Звезды гороскопа советуют Козерогу отнестись к этому философски. Пускай не все идет так гладко, как хотелось бы, но окончательные точки над "i" еще не расставлены, а значит, все в его руках.

Водолей

Сегодня Водолея будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на его пути! Водолею даже может казаться, что окружающие намеренно выводят его из себя. Впрочем, звезды гороскопа говорят, что причину раздражительности Водолею стоит поискать внутри, а не снаружи. Найдя пару минут для расслабляющей медитации и дыхательной гимнастики, Водолей обнаружит, что мир изменился к лучшему как по волшебству!

Рыбы

Сегодня от Рыб может потребоваться оказать кому-то покровительство или помощь. Возможно, речь идет о профессиональной консультации или дружеском совете, а может быть, Рыбам придется поделиться с кем-то своими знаниями, информацией, опытом или связями. Звезды гороскопа советуют Рыбам сегодня не жалеть времени, потраченного на оказание помощи другим. Добрые дела стоят того: они способны поднять Рыб не только в их собственных глазах, но и в глазах окружающих.