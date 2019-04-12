В американском городе Шривпорт, штат Луизиана, женщина приехала в больницу с жалобами на камни в почках и родила ребенка. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает издание Daily Mail.

Грейс Маун (Grace Mawn) и ее 20-летний супруг Брайсон (Bryson Mawn) ужинали с друзьями. Позже женщина пожаловалась на резкую боль в животе, и пара решила обратиться в отделение неотложной помощи. "Я подумал: "Ладно, у тебя, наверное, камни в почках, все будет хорошо"", - отметил мужчина. Однако вскоре у американки отошли воды, и она родила девочку.

Грейс вспоминает, что до этого она пила противозачаточные таблетки и не планировала стать матерью. По ее словам, беременность не сопровождалась типичными симптомами. "У меня не было утренней слабости и тошноты, я не замечала тяги к определенным продуктам, - рассказывает 19-летняя американка. - Да, тогда я набрала немного в весе, но это было практически незаметно. Я даже не придала этому значения".

Появление ребенка стало для юных родителей неожиданностью. Теперь они собирают деньги на все необходимое для новорожденной через платформу для краудфандинга GoFundMe.

В марте сообщалось, что американка Эллисон Опфер узнала о своей беременности лишь во время родовых схваток. Она неожиданно почувствовала резкую боль в животе и обратилась в больницу с жалобами на камни в почках. Ее отправили на ультразвуковое исследование, которое выявило поздний срок беременности.