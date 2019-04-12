Щедрый клиент ресторана заплатил за чужую еду и был убит
В американском штате Флорида арестовали мужчину по подозрению в убийстве человека, заплатившего за чужую еду в ресторане. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает информационный портал USA Today.
В воскресенье, 7 апреля, в одном из ресторанов сети Waffle House в городе Гейнсвилл 41-летний Крейг Брюер (Craig Brewer) оплатил обед нескольким посетителям и раздал им 20-долларовые банкноты. Это заметила девушка 25-летнего Иезекииля Хикса (Ezekiel Hicks) и расстроилась, что им пришлось самим платить за еду.
Хикс вступил в перепалку с Брюером. Всего через несколько мгновений агрессор выбежал из ресторана, схватил пистолет, вернулся и выстрелил щедрому американцу в голову.
Полицейские были уже на пути в ресторан, когда Хикс выстрелил в Брюера. "Перепалка закончилась убийством за минуты, если не секунды", - отметил лейтенант Бретт Роуднайзер (Brett Rhodenizer). Он добавил, что преступление попало на камеры видеонаблюдения, запись уже изъята как доказательство вины злоумышленника. Хикс был арестован на месте.
Мужчине предъявили обвинение в убийстве первой степени. Он находится под арестом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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