В родильном отделении больницы забеременели сразу 15 сотрудниц
В американском штате Нью-Йорк беременными оказались сразу 15 сотрудниц одной из больниц. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Inside Edition.
Все они работают медсестрами и ассистентами врача в родильном отделении и реанимации для новорожденных. Предполагается, что первая из них родит в апреле.
"Определенно начинаешь задумываться о чем-то таком, - говорит одна из женщин, ждущая ребенка в июне. - Может, мы что-то пьем? Или обо что-то тремся животами? Нам всем очень повезло".
Одна из беременных сотрудниц намерена рожать на работе и считает, что лучше места для этого не найти. "Когда отойдут воды и начнутся схватки, достаточно пройти по коридору - и получай ребенка", - говорит она.
Ранее сообщалось, что в американской начальной школе Oak Street Elementary School, расположенной в городе Годдард, штат Канзас, забеременели сразу семь учительниц. Директор шутит, что теперь к школе стоит пристроить детский сад.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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