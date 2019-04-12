В американском штате Нью-Йорк беременными оказались сразу 15 сотрудниц одной из больниц. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Inside Edition.

Все они работают медсестрами и ассистентами врача в родильном отделении и реанимации для новорожденных. Предполагается, что первая из них родит в апреле.

"Определенно начинаешь задумываться о чем-то таком, - говорит одна из женщин, ждущая ребенка в июне. - Может, мы что-то пьем? Или обо что-то тремся животами? Нам всем очень повезло".

Одна из беременных сотрудниц намерена рожать на работе и считает, что лучше места для этого не найти. "Когда отойдут воды и начнутся схватки, достаточно пройти по коридору - и получай ребенка", - говорит она.

Ранее сообщалось, что в американской начальной школе Oak Street Elementary School, расположенной в городе Годдард, штат Канзас, забеременели сразу семь учительниц. Директор шутит, что теперь к школе стоит пристроить детский сад.