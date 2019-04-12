Ученые из Швейцарии в рамках нового исследования определили, какой вред наносят кошки и собаки окружающей среде и климату. Эксперты оценили жизненный цикл домашних животных, а также просчитали выбросы парниковых газов от их содержания, передает Day.Az со ссылкой на oane.ws.

Научные сотрудники собрали сведения о кошках, собаках, лошадях, кроликах и декоративных рыбах, которых заводят жители Швейцарии. Специалисты учитывали место содержания питомцев, кормление и уход. Авторы проекта оценивали потенциал климатических изменений и воздействие на окружающую среду. Они выяснили, что крупные животные увеличивают на треть экологические нагрузки и парниковые выбросы.

Содержание собак вредит климату на 5%, а более мелких зверей - на 3%. Ученые подсчитали, что жизненный цикл псов соответствует годовому пробегу транспортного средства в 3,7 тысячи километров. Авторы проекта не учитывали значимых преимуществ: влияние успокаивающего эффекта питомцев на частоту сердечных сокращений и снижение артериального давления у хозяев, а также их регулярные прогулки на свежем воздухе.