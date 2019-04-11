По всему миру ледники сохраняют в себе опасные вещества, попавшие туда с радиоактивными снегами. Однако, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, они могут вернуться в окружающую среду в результате глобального потепления.

Такой вывод сделала группа учёных, изучившая пробы льда, взятые в Арктике, Антарктиде, Исландии, Альпах, горах Кавказа и Канады.

На всех 17 исследованных участках учёными были обнаружены радиоактивные вещества. Часто их содержание превышало норму в десять и более раз.

"Это один из самых высоких уровней, которые обнаруживаются в окружающей среде за пределами ядерных зон отчуждения", - говорит в материале AFP соавтор исследования Кэролайн Клэйсон (Caroline Clason) из Плимутского университета.

Поясним, что в зонах вечных льдов ледники образуются из спрессовавшегося снега. Поскольку отложения нарастают сезонными слоями, радиоактивные загрязнения можно датировать с точностью до года.

Особенно сильный след предсказуемо оставила Чернобыльская катастрофа. Однако отчётливое повышение содержания радионуклидов наблюдается и в 1950-1960-х годах, в эпоху масштабных испытаний ядерного оружия. Особенно "грязным" оказался 1963 год.

Специалисты обнаружили в ледниковых хранилищах и последствия катастрофы на АЭС "Фукусима" 2011 года. Однако, как подчёркивают исследователи, большая часть радиоактивной пыли, выброшенной при этой аварии, ещё не осела. Чрезвычайно лёгкие частицы могут циркулировать в атмосфере многие годы.

В пробах обнаружились сразу несколько радиоактивных элементов. Наиболее опасным из них эксперты считают америций.

Период полураспада (время, за которое распадается половина ядер) у этого металла составляет 400 лет. Это "незолотая середина".

Поясним, о чём речь. Опасное для живых организмов излучение порождается в момент распада ядра. Есть элементы с периодом полураспада в несколько дней, например, йод-131. Практически все такие ядра исчезают в первые недели и месяцы после своего появления (и в этот период многочисленные акты распада создают сильный радиационный фон).

Есть вещества, которые распадаются, что называется, ни шатко ни валко (как уран-235 с периодом полураспада почти в миллиард лет). Такой элемент живёт долго, но, поскольку количество актов распада (и, соответственно, испущенной радиации) в секунду невелико, он представляет не самую большую опасность (хотя далеко не безвреден).

Изотоп же с периодом полураспада в сотни лет распадается как раз с такой скоростью, чтобы существовать тысячелетиями и всё это время оставаться чрезвычайно опасным.

Вдобавок америций испускает альфа-излучение (ядра атомов гелия). От этого вида радиации защищает даже верхний ороговевший слой кожи, но такие радионуклиды наносят огромный вред, попадая в организм с пищей, водой и воздухом.

Как подчёркивают исследователи, пока недостаточно данных о том, накапливается ли америций в живых организмах и может ли он попасть в рацион человека по пищевой цепи. Однако будущие исследования могут указать на серьёзный вред этого элемента.

В целом обнаруженные радиоактивные отложения не представляют большой опасности, пока остаются законсервированными в ледниках. Но, если этот лёд растает в результате изменения климата, они попадут в окружающую среду.

"Наше ядерное наследие не исчезло, оно всё ещё здесь", - резюмирует Клэйсон.

И этот фактор тоже необходимо учитывать, когда речь заходит о борьбе с глобальным потеплением климата.