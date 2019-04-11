Анализ ДНК жителей Новой Гвинеи и ряда полинезийских островов помог генетикам найти следы еще одной группы древних людей, близких родичей "денисовцев". Они претендуют на звание еще одного нового вида гоминин. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишут ученые в журнале Cell.

"Долгое время мы считали, что на Земле существовали только мы и неандертальцы. Сейчас мы знаем, что планету населяло огромное число самых разных древних людей, и что наши предки постоянно вступали в ними в контакты", - заявил Мюррей Кокс (Murray Cox) из университета Мэсси в Пальмерстон-Норте (Новая Зеландия).

В декабре 2010 года знаменитый палеогенетик Сванте Паабо заявил об открытии "третьего" вида людей, чьи останки - одна костяшка пальца - были найдены в российской Денисовой пещере на Алтае. Это открытие было совершено благодаря "воскрешению" обрывков генома, сохранившихся в трех фрагментах костей древнего человека - фаланговой кости пальца и двух зубах, найденных в пещере.

Как изначально считали ученые, найденные ими "денисовцы" были родичами неандертальцев, которые жили в пещере примерно 50 тысяч лет назад. Впоследствии выяснилось, что "денисовцы" возникли гораздо раньше, чем предполагали ученые, и были отдельным подвидом людей. Следы их ДНК остались в геномах современных полинезийцев, индейцев Южной Америки и ряда народов Юго-Восточной Азии.

Позже Паабо и его коллеги, в том числе российские ученые, выяснили, что некоторые жители Денисовой пещеры были гибридами между неандертальцами и денисовцами, причем связи между ними прослеживались в нескольких поколениях. Это заставило палеогенетиков искать следы других древних "кузенов" Homo sapiens.

Самые значительные следы "денисовцев" в ДНК современных людей, как отмечает Кокс, встречаются в геномах полинезийцев, а также жителей островов Океании и Индокитая. Недавно его команда начала проводить своеобразную "перепись" древней ДНК на территории этого региона, изучая генетический материал, собранный у представителей изолированных племен папуасов, живущих на Новой Гвинее и Зондских островах.

В прошлом, по словам генетика, ученые не проводили масштабных исследований среди этих народов, и его заинтересовало то, различается ли "вклад" денисовцев в их геном. Для поиска ответов на этот вопрос ученые собрали 160 образцов генетического материала на дюжине крупных и мелких островов этого архипелага, сравнили их между собой и выделили следы древней ДНК.

Этот анализ раскрыли сразу несколько неожиданных вещей. Во-первых, выяснилось, что группы денисовцев жили на этих островах и исчезли относительно недавно, всего 30-20 тысяч лет назад, на десятки тысяч лет позже, чем их сородичи с Алтая.

Во-вторых, среди папуасов существовали не только различия в доле "денисовской" ДНК, но и в ее происхождении. Оказалось, что предки этих народов контактировали не с одной, а с двумя разными группами этих древних людей, живших в разное время и имевших кардинально разное происхождение.

Следы первой из них, более древней по происхождению, встречались в основном в геномах жителей Новой Гвинеи и восточных Зондских островов, тогда как для обитателей западной части архипелага была характерна вторая, более "молодая" денисовская ДНК. Контакты с первой группой произошли примерно 46 тысяч лет назад, а со второй - около 30 тысяч лет назад.

Пока Кокс и его коллеги называют эти группы древних людей отдельными "популяциями" денисовцев, однако они считают, что их вполне можно разделить на полноценные виды. В пользу этого говорит то, что их предки разделились примерно 360 тысяч лет назад. С алтайскими "кузенами" они потеряли связь примерно 283 тысячи лет назад, что делает их ровесниками человечества.

Это открытие, как считают ученые, говорит о том, что умение приспосабливаться к самым разным условиям обитания не было уникальной чертой кроманьонцев. Присутствие большого числа уникальных подвидов древних людей на территории всей Евразии и их способность скрещиваться с нашими предками, в свою очередь, должны были оставить множество следов в геноме современных людей, заключают Кокс и его коллеги.