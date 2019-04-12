В сети активно тиражируется ужасно прикольное видео о доброте животных к детям. Собака бережно относится не только к своим деткам, но и "человеческому детенышу".

Тысячи пользователей смеются над кадрами о собаке-маме, которая пытается спасти своих щенят от несмышленого капризного малыша, желающего поиграть. Просто поразительно, как инстинкт матери работает у собаки не только в отношении собственного потомства. Она бережно раз за разом забирает щенка из крепких объятий вопящего во всю глотку маленького мальчика, передает Day.Az.

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