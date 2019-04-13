Ученые Института физиологии им. Павлова (ИФ) РАН получили результаты когнитивных тестов макак, которые сопоставимы с человеческими и в некоторых случаях даже превосходят их. Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в пятницу в институте.

"Мы выяснили, что обезьяны иногда не уступают людям, решая некоторые самые сложные задачи, и даже делают их успешнее. В целом же схожие результаты выполнения человеком и макакой-резус когнитивных задач позволят в дальнейшем экстраполировать на человека результаты электрофизиологических исследований с участием приматов, что в свою очередь открывает широкие перспективы использования последних в качестве животной модели изучения нейронных механизмов зрительного восприятия и их нарушения в результате различных патологий", - сказала научный сотрудник ИФ РАН Дарья Подвигина.

По ее словам, сходство результатов позволяет предположить, что у обоих видов при решении данного типа задач включаются одинаковые нейронные механизмы.

В качестве тестового материала использовался набор изображений. Задача испытуемых макак заключалась в определении того, каких элементов в изображении больше: вертикальных или горизонтальных.

Проведенные эксперименты демонстрируют, что, несмотря на существенные различия в скорости обучения, все животные после многократных тренировок успешно справлялись с поставленными задачами, включая даже такие, решение которых вызывает затруднения у человека. "Одна из обезьян решала все задачи выше среднего уровня правильных ответов, полученного на человеке", - отметила научный сотрудник ИФ РАН.

В среднем число правильных ответов у обезьян и людей было одинаково и составило 85%.

"Справедливости ради следует отметить, что у человека времени на раздумья было меньше <...> Была инструкция дать ответ как можно скорее. У обезьян ограничений во времени не было", - сообщила исследовательница. В результате среднее время реакции на все типы изображений у человека составило 0,6 секунды, у обезьяны - 1,8 секунды.

По мнению Подвигиной, этим, вероятно, объясняется отсутствие у большинства обезьян, в отличие от людей, зависимости времени ответа от сложности задачи.

Результаты исследования показали, что уровень исследовательской активности обезьян, оцененный по реакции на незнакомые предметы, соотносится со способностью к обучению когнитивной задаче по определению ориентации элементов. Иными словами, любознательные обезьяны обучаются значительно быстрее тех, которые не продемонстрировали интереса к незнакомым предметам.

"Тест "реакция на новый объект", таким образом, может использоваться в качестве экспресс-методики для отбора наиболее перспективных животных с целью их последующего обучения когнитивным задачам", - подчеркнула приматолог.

Понимание нейрофизиологических основ функционирования мозга человека невозможно без использования животных моделей. Наиболее близкими животными к людям в эволюционном плане, а также по анатомическому строению и физиологическим особенностям являются обезьяны. Среди всех известных видов приматов макаки-резусы - наиболее распространенная животная модель для изучения нейронных процессов головного мозга.