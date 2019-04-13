Онкологи обнаружили новые симптомы, указывающие на рак
13 апреля 2019 02:33 197
Специалисты в области онкологии обнаружили новые симптомы, которые могут указывать на возможность наличия рака у человека.
Как сообщает портал HotGeo, некоторые из самых смертоносных разновидностей рака имеют в основном молчаливые симптомы. Однако ученые разрабатывают биочипы, способные выявлять биомаркеры заболеваний в крови, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Издание ActiveFeel пишет, что ученые перечислили признаки, которые должны заставить людей насторожиться и обратиться к врачу. Среди них - хроническая усталость, интенсивная потеря веса, новообразования на коже (прыщи, родинки), а также повышенная температура.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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