Специалисты в области онкологии обнаружили новые симптомы, которые могут указывать на возможность наличия рака у человека.

Как сообщает портал HotGeo, некоторые из самых смертоносных разновидностей рака имеют в основном молчаливые симптомы. Однако ученые разрабатывают биочипы, способные выявлять биомаркеры заболеваний в крови, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Издание ActiveFeel пишет, что ученые перечислили признаки, которые должны заставить людей насторожиться и обратиться к врачу. Среди них - хроническая усталость, интенсивная потеря веса, новообразования на коже (прыщи, родинки), а также повышенная температура.