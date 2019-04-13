Стало известно, во сколько лет человек начинает лениться
13 апреля 2019 03:03 85
Финские ученые проанализировали данные 27 исследований активности людей в разном возрасте, в результате чего стало известно, что человек начинает лениться с 7 лет, сообщает Day.Az со ссылкой на vesti-yamal.ru.
Поэтому первоклашки быстро теряют интерес к учебе, ведь именно в этот период у них снижается двигательная активность и проявляется лень. Причем такой эффект наблюдается вне зависимости от темперамента ребенка, будь он спокойным или непоседой.
Также эксперты выяснили, что такое наступление лени можно отсрочить, для этого нужно поддерживать физическую активность ребенка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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