Высокие или низкие - кто главнее в этой схватке? Специалистов во всём мире давно интересует вопрос о влиянии роста человека на его жизненный путь. По наблюдениям психологов, люди с низким ростом чаще комплексуют и этим создают благодатные условия для развития различного вида психоневрологических отклонений (например депрессия). По сообщениям ToDay News Ufa, нидерландскими медиками Ллойдом Брандтом и Питом ван ден Брандтом из Маастрихтского университета удалось пролить свет на этот волнующий вопрос, передает Day.Az со ссылкой на planet-today.ru.

Специалистами было проведено исследование, в котором приняло участие около 7 000 мужчин и женщин в возрасте 68-70 лет. Наблюдение за участниками эксперимента велось до достижения ими 90-летнего возраста. Выявились интересные факты.

Из всех участников, до 90-летия дожили 944 женщины (34,4%) и 443 мужчин(16,7%). При сравнении роста участников эксперимента в двадцать лет и на текущий момент выяснилось, что у женщин с ростом 175 см и выше, шанс дожить до 90 лет повышался на 31% по отношению к женщинам более низкого роста. Так же на результат эксперимента оказали влияние как избыточная масса тела, так и её недостаток. Ещё ниже был шанс стать долгожителем у тех, кто стал набирать вес после 20 лет. Срок жизни продлевался так же у женщин, которые вели активный образ жизни: прогулки на свежем воздухе, катание на велосипеде.

Влияние роста на продолжительность жизни у мужчин выявлено не было.