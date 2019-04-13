В Таиланде британский турист в 90 раз переплатил за счет в ресторане
Турист из Великобритании случайно заплатил за счет в одном из индийских ресторанов курортного города Краби на юге Таиланда в 90 раз больше, чем требовалось, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как в пятницу сообщил портал The Thaiger, мужчина не сразу заметил пропажу крупной суммы денег с банковской карты.
По его данным, 48-летний британец по имени Саймон и его 10 друзей отправились в один из ресторанов на пляже Ноппара Тхара поужинать. После завершения трапезы мужчина попросил счет, за который решил расплатиться банковской картой. Однако по не совсем понятным причинам сумма в 2857 батов ($90) на терминале превратилась в 257 тыс. 857 батов ($8,1 тыс.). Не обращая внимания на цифры, британец ввел свой ПИН-код, нажал ОК и подписал чек.
Мужчина переплатил ресторану примерно 255 тыс. батов (более $8 тыс.). Менеджер заведения 32-летний Апорн Сарем заметила ошибку во время проверки бухгалтерии. Ее индийский муж попытался найти британских туристов, но не смог. Тогда Сарем обратилась в полицию, которая разыскала иностранцев в одном из отелей неподалеку.
Позже Саймону вернули переплату за счет наличными средствами. Он и его друзья поблагодарили владельца ресторана и пообещали в следующую туристическую поездку снова поехать в Краби.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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