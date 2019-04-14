Если вы увидите такие облака в небе, будьте предельно осторожны - ВИДЕО
14 апреля 2019 22:00 360
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Источник:Удивительные Факты
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