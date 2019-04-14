Сегодня звезды гороскопа наделяют острой, порой непредсказуемой, реакцией на происходящее. Слова или события, на которые еще вчера человек реагировал спокойно, сегодня способны вдруг его обидеть, заинтриговать или развеселить, другими словами - задеть за живое. В результате отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть. Звезды гороскопа советуют, во избежание недоразумений, быть очень дипломатичными в своих словах и поступках. В этом случае день способен подарить вам массу позитивных эмоций и, если повезет, не один приятный сюрприз.

Овен

Сегодня день у Овна обещает складываться довольно удачно. С самого утра звезды гороскопа будут настраивать вас на позитивный лад, наполняя спокойной, уверенной силой. Впрочем, расслабляться сегодня не следует: в течение дня судьба может не раз предоставить Овну прекрасные шансы для того, чтобы одержать верх над своими соперниками или конкурентами. Упустив же эти шансы, Овен будет еще долго сожалеть об этом.

Телец

Сегодня Тельцу будет очень полезен полноценный отдых в кругу самых близких людей. Скорее всего, свободное время ему захочется провести дома, однако в течение дня планы Тельца могут неоднократно меняться. Хоть сам Телец сегодня и не настроен проявлять инициативу, но с удовольствием примет предложение погулять или сходить в гости к друзьям. Главное, чтобы это предложение исходило от человека, с которым Тельцу по-настоящему комфортно.

Близнецы

Сегодня Близнецам захочется наконец-то отдохнуть и расслабиться, вот только получится это вряд ли. Скорее всего, едва только Близнецы поудобнее устроятся в каком-нибудь уютном местечке с желанием ничего не делать в ближайшие часы, как обстоятельства заставят их резко изменить свои планы. Или просто какая-то идея неожиданно придет им в голову, напомнив о поговорке: "Охота пуще неволи".

Рак

Сегодня Рака могут ожидать разнообразные сюрпризы! В его сердце может вспыхнуть неожиданная и бурная страсть, которая вряд ли ограничится простым романом. Даже если этот роман не будет долгим, он все равно оставит в душе ощутимый след. Чувства могут нахлынуть на Рака настолько внезапно, что он совершенно не успеет к ним подготовиться. А могут и не нахлынуть - здесь уж кому как повезет.

Лев

Сегодня Льва лучше не провоцировать! Даже несмотря на его кажущуюся покладистость и безмятежность. Не то что окружающим, но даже самому Льву сегодня может показаться, что он - само спокойствие и миролюбие, однако тем неожиданней будет внезапный приступ раздражения. Одним словом, не дразните Льва - так всем будет лучше!

Дева

Сегодня самый эффективный путь для Девы - это не противиться обстоятельствам и спокойно плыть по течению. В этот день бессмысленно спорить с судьбой и тем более пытаться действовать по строгому плану. Планы строить, конечно же, можно, но при этом Деве следует быть готовым к тому, что в течение дня они могут неоднократно меняться. Доверьтесь своей интуиции - она подскажет, как лучше действовать в неожиданных ситуациях.

Весы

Сегодня творческий порыв может накатить на Весы совершенно неожиданно, буквально на ровном месте. Без предупреждения, как цунами. Эта волна накроет Весы с головой, унесет в непонятные дали, заставит забыть обо всех текущих делах и планах. Но по концовке, глядишь, и оставит после себя на берегу какую-нибудь бесценную жемчужину.

Скорпион

Сегодня никакие непредвиденные обстоятельства не смогут сбить Скорпиона с ритма. Возможно, какие-то незапланированные события на время отвлекут его, но это не помешает Скорпиону сорганизоваться и все-таки довести свои дела до конца. Так что в целом день обещает пройти продуктивно, особенно если Скорпион не будет раздражаться на досадные помехи.

Стрелец

Сегодня день у Стрельца в целом обещает пройти спокойно и позитивно. Тем не менее, в течение дня возможны неожиданные повороты. Не исключено, что какая-то встреча резко изменит все ваши планы. Однако все эти события будут носить кратковременный характер. Скорее это будет похоже на бурный, но скоротечный, грибной дождь в погожий летний день, вслед за которым снова выглянет солнце.

Козерог

Сегодня в жизнь Козерога ворвется свежая струя! Возможно, это будет некое новое, непривычное чувство. Или, быть может, случайный взгляд на знакомые вещи заставит Козерога увидеть в них неожиданный смысл. Смотрите, как бы вам не потерять голову! Последствия этих увлечений Козерога еще долго могут расходиться по его судьбе, словно круги по воде.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа будут благосклонны к Водолею! День обещает складываться достаточно позитивно и без особенных потрясений. Будет время и отдохнуть, и делами заняться. В течение дня Водолея вполне могут ожидать приятные неожиданности. Ну а от неприятных поворотов Водолея убережет его внутренняя осмотрительность и обострившаяся сегодня интуиция.

Рыбы

Сегодня с самого утра в душе у Рыб начнет потихоньку сжиматься некая невидимая пружина. Ни окружающие, ни сами Рыбы могут этого даже не замечать, а когда заметят, будет уже поздно. Ведь если эта пружина сорвется, мало не покажется никому! День же будет достаточно наполнен событиями, которые могут спровоцировать у Рыб вспышку внезапного гнева. Со стороны это будет похоже на то, как если бы кто-то решил поиграть со спичками рядом с бочкой бензина.