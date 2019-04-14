Никто не хотел помочь несчастному животному. Но сердце этой женщины не выдержало - ВИДЕО
14 апреля 2019 23:00 121
DayTubе - это самые популярные и интересные, развлекательные и познавательные видеоролики. Здесь вы сможете узнать обо всем, что происходит в мире, стать первыми свидетелями ужасающих ДТП и катастроф, забавных случаев, интересных явлений природы, подивиться невероятным возможностям человека.
Источник: Гвоздь
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
21:50 463
Почему мусульмане боятся джиннов
22:05