Какие города Европы чаще всего разочаровывают туристов?
Чаще всего российских туристов разочаровывают Париж, Берлин и Барселона. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Skyscanner.
Сервис выбрал 10 самых популярных городов Европы, а затем выяснил у пользователей, ожидания от каких из этих мест наиболее часто не совпадали с действительностью.
Первым в рейтинге разочарований с большим отрывом от ближайшего преследователя оказался Париж, который называют самым романтичным городом мира. Он не оправдал ожиданий почти трети (28,7%) путешественников. На втором месте - Берлин, разочаровавший 15,5% туристов. Замкнула тройку лидеров с результатом в 8,4% Барселона.
На четвертой и пятой строчках расположились Рим и бельгийский Брюгге, набравшие 7,8% и 7,6% голосов. Также в десятку переоцененных городов вошли Прага, не оправдавшая ожиданий 7,4% участников опроса, Амстердам, Лиссабон, Будапешт и Лондон. Эти города разочаровали от 6% до 6,5% респондентов.
"Мы советуем сходить с проторенных троп и заглядывать в менее известные городки. Например, чудесной альтернативой Парижу могут стать Лион, Нант и Биарриц. Вместо Берлина интересно съездить в Гейдельберг, Трир или Бремен, - говорит Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию сервиса в России. - Любителям Испании понравится в Гранаде, Кадисе и Толедо".
Эксперт уточняет, что благодаря нестандартным маршрутам можно неплохо сэкономить на жилье, еде и культурной программе, так как цены на все, как правило, будут ниже, чем в самых популярных точках мира.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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