Парень не мог ходить и жизнь потеряла смысл. Но однажды в его дом постучалась незнакомая девушка - ВИДЕО
15 апреля 2019 09:15 304
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Источник:Удивительные Истории
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