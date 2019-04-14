Назван идеальный завтрак для диабетиков
Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Исследователи провели двухдневный эксперимент на добровольцах. В первый день им давали на завтрак омлет, во второй - овсянку с фруктами. Остальные приемы пищи в течение контрольных дней были одинаковыми. Каждые пять минут зафиксированные на теле участников приборы фиксировали уровень сахара в крови.
Опыт показал, что жирный и низкоуглеводный завтрак - омлет - позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приема пищи. При этом этот эффект сохранялся весь день, что стало для ученых неожиданностью.
"Мы ожидали, что завтрак, состоящий из углеводов максимум на десять процентов, позволит предотвратить этот скачок, но общий эффект контроля и стабильности уровня глюкозы стал для нас неожиданностью. Включение низкоуглеводных и богатых жирами продуктов может считаться легким способом избежать скачков сахара, столь опасных для почек, глаз и сосудов", - отметил один из авторов исследования Джонатан Литтл.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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