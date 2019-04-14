На Марсе нашли пингвинов
14 апреля 2019 01:30 179
Американец Стив Мартин, который любит рассматривать изображения Марса, сделанное NASA, увидел на фотографии пингвина. Об этом пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Мартин рассказал, что он давно пытается найти следы инопланетян на Марсе.
"Я всегда думал, что на Марсе была жизнь, и теперь я думаю, что мог бы это доказать", - отметил Мартин.
Мужчина поделился, что заметил на одной фотографии живое существо, напоминающее пингвина.
"Я часами смотрел на изображения NASA, но никогда не думал, что найду пингвина!" - воскликнул Мартин.
Американец призвал сотрудников космического агентства внимательно изучить эту фотографию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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