Британский стендап-комик Ян Когнито умер во время выступления после того, как пошутил про инсульт. Об этом стало известно Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел 11 апреля в баре Atic в Бистере (Оксфордшир), где проходило комедийное мероприятие. В ходе стендапа Когнито пошутил о том, что, когда он очнется после инсульта, он сможет разговаривать на валлийском. Спустя 10 минут комик почувствовал недомогание и присел на стул на несколько минут.

Зрители восприняли его поведение как продолжение шутки и не заподозрили, что стендаперу требуется помощь. Через некоторое время Когнито все-таки вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Комик начал карьеру в середине 1980-х годов. В 1999-м он получил награду Time Out Award как лучший стендап-комик.

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