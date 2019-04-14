Как нельзя чистить уши?
Раньше уши чистили ватой, намотанной на спичку, потом в магазинах появились ватные палочки, казалось бы, специально предусмотренные для этих целей. Но по мнению врачей чистить уши ватными палочками вредно и может привести к различным осложнениям.
Во-первых, ватная палочка лишь проталкивает ушную серу к барабанной перепонке, что может ее серьезно повредить. Также могут пострадать слуховые косточки. А это уже прямой путь к глухоте.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Во-вторых, нежная кожа слухового прохода подвергается микротравмам. Это создается благоприятную среду для бактерий, результатом чего может стать отит. Кроме того, это вызывает зуд и звон в ушах.
Серные пробки лучше всего удалять у врача. Или использовать специальные ушные капли и обычные ватные диски. Достаточно 1-2 раза в месяц протереть ушную раковину и слуховой проход смоченной в воде ватой.
Но на самом деле, ушная сера существует не просто так и удалять ее постоянно необязательно. Она работает как противогрибковое и антибактериальное средство, которое защищает от ушных инфекций и пыли. Кроме того, сера препятствует проникновению насекомых. Сколько должно быть ушной серы пока что неизвестно, организм сам регулирует ее количество.
Для поддержания гигиены достаточно просто помыть уши с мылом во время душа. Кстати, во время жевания избыток ушной серы проходит к выходу из ушной раковины.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
На Марсе нашли пингвинов
Назван идеальный завтрак для диабетиков
Точный гороскоп на воскресенье
14 маленьких городов Испании, которые должен увидеть каждый - ВИДЕО
Как нельзя чистить уши?
На Марсе нашли пингвинов
Азербайджанский борец стал "серебряным" призером ЧЕ по борьбе
Названы факторы, позитивно влияющие на цены на нефть
Bakıda tunelin üzərində asfalt örtüyü çöküb
В одном из кафе Баку пролилась кровь
Болезный Эдичка Лимонов опять шмыгнул в оккупированный Карабах
Azərbaycanda qızıl axtardılar, qədim abidə çıxdı
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
Bu məlhəm ciyərləri bəlğəmdən təmizləyir - RESEPT
В Азербайджане подешевели автомобили
Врач рассказал, чем яичница и омлет опасны для диабетиков
Трагедия на гоночной трассе в Швеции: автомобиль въехал в толпу
Qrip dərmanını evdə özün hazırla - Aptekdəki kimi
В Азербайджане прошел четвертый "Тотальный диктант"
Тысячи "желтых жилетов" вышли на улицы Франции
Состояние здоровья Пашиняна снова встревожило армян
-
13 Апр. 12:57 10 205
-
13 Апр. 13:17 7 380
-
13 Апр. 20:11 6 061
-
13 Апр. 12:48 5 924
-
13 Апр. 08:48 5 575