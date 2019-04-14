Раньше уши чистили ватой, намотанной на спичку, потом в магазинах появились ватные палочки, казалось бы, специально предусмотренные для этих целей. Но по мнению врачей чистить уши ватными палочками вредно и может привести к различным осложнениям.

Во-первых, ватная палочка лишь проталкивает ушную серу к барабанной перепонке, что может ее серьезно повредить. Также могут пострадать слуховые косточки. А это уже прямой путь к глухоте.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Во-вторых, нежная кожа слухового прохода подвергается микротравмам. Это создается благоприятную среду для бактерий, результатом чего может стать отит. Кроме того, это вызывает зуд и звон в ушах.

Серные пробки лучше всего удалять у врача. Или использовать специальные ушные капли и обычные ватные диски. Достаточно 1-2 раза в месяц протереть ушную раковину и слуховой проход смоченной в воде ватой.

Но на самом деле, ушная сера существует не просто так и удалять ее постоянно необязательно. Она работает как противогрибковое и антибактериальное средство, которое защищает от ушных инфекций и пыли. Кроме того, сера препятствует проникновению насекомых. Сколько должно быть ушной серы пока что неизвестно, организм сам регулирует ее количество.

Для поддержания гигиены достаточно просто помыть уши с мылом во время душа. Кстати, во время жевания избыток ушной серы проходит к выходу из ушной раковины.