Ученые раскрыли новый способ бросить курить
На встрече Европейского общества кардиологии в Лиссабоне британские эксперты пришли к выводу, что бросить курить по одиночке гораздо сложнее, нежели пытаться избавиться от вредной привычки коллективно, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Ученые отмечают, что, несмотря на многочисленные методики, далеко не всем удается быстро бросить курить. Это связано не только с психологическим, но и с генетическим аспектом. За последние годы биологи открыли несколько мутаций в различных генах, делающих человека предрасположенным к курению.
Специалисты выделили социальную составляющую проблемы курения. Они провели эксперимент: собрали группу из двух сотен курильщиков, страдавших от серьезных проблем с сердцем.
Все участники эксперимента были семейными людьми, примерно треть супругов не курила, а остальные либо недавно отказались от табака, или же продолжали курить. Эксперты отметили, что добровольцы, пытавшиеся отказаться от табака без поддержки второй половины, достигали успеха примерно в шесть раз реже, чем семейные пары, совместно бросавшие курить.
Курение и связанные с этим болезни сегодня являются одной из главных причин преждевременной смерти, каждый год в мире от табака и вторичного курения умирает примерно шесть миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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