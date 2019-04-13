Чрезмерное использование химических средств, входящих в широкую группу товаров бытовой химии, чревато загрязнением окружающей среды и может представлять угрозу для здоровья людей. Таков главный вывод исследования, проведенного экспертами по заказу Ассоциации защиты французских потребителей - 60 Millions de consommateurs. Его результаты, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, опубликованы на сайте организации.

Эксперты Ассоциации привлекли к этому анализу своих коллег из Агентства по окружающей среде и управлению энергией, Национального института промышленной среды и оценки рисков, Научно-технического центра строительства жилья. Всего были изучены 60 образцов бытовых чистящих химических средств из числа наиболее популярных.

Участники исследования установили, что чистящие средства промышленного производства содержат большое количество летучих органических соединений, ряд которых относится к канцерогенным. В то же время эксперты отметили, что "в случае точного соблюдения пользователями инструкций и при условии проветривания помещений применение таких чистящих составов не представляет опасности".

Кроме того, эксперты обратили внимание на то, что в состав многих средств бытовой химии - 67% проверенных образцов - входят вещества группы изотиазолинонов, предназначенных для уничтожения бактерий. Эти вещества являются весьма сильными аллергенами.

Одновременно с публикацией Ассоциация потребителей опубликовала информацию о степени опасности бытовой химии - все средства разделены на пять категорий. Эксперты также обратили внимание на то, что значение некоторых пиктограмм на таре с моющими средствами непонятно покупателям. В частности, мало кто из них знает, что значок с восклицательным знаком является предупреждением о том, что данное средство может вызывать раздражение кожи и глаз.