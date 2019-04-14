Довольно сложно представить себе, что вода может гореть. Но в некоторых океанах и морях действительно существуют "мешки" взрывоопасных газов. Иногда эти массы выходят на поверхность. Ученые полагают, что вот так однажды может загореться и Черное море.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Обычно в морях "пузыри" сероводорода локальны, но в случае с Черным морем все совсем не так. Огромный слой ядовитого газа располагается на морском дне, начиная с глубины 50-100 м. Океанографические экспедиции и исследования с применением спускаемых подводных аппаратов показали, что около 90% всего объема Черного моря - это водные массы с растворенным в них сероводородом, а на чистую воду, в которой возможна жизнь, приходится лишь 10%.

Слой "чистой" воды равномерно распределен по морской поверхности и достигает глубины не более 100 м, а в некоторых местах - всего 50 м. Ниже расположены водные массы, в которых могут существовать только некоторые типы анаэробных бактерий. Они участвуют в процессах разложении живых организмов и сами являются одним из источников сероводорода. Также газ может поступать из трещин в земной коре - на дне моря или проникать из Средиземного моря через Босфорский пролив.

"Сероводородная подушка" образовалась в Черном море не сегодня и не вчера - она существует многие тысячи, а скорее миллионы, лет. И никаких глобальных катастроф пока не произошло. Хотя прецеденты были. Черное море уже однажды горело - чуть менее века назад. В сентябре 1927 года произошло восьмибалльное землетрясение в Ялте. В результате часть сероводорода вырвалась на поверхность, и моряки наблюдали над морской гладью огромные огненные столбы высотой до нескольких сотен метров. Горение сопровождалось дымом и неприятным смрадом, характерным для этого ядовитого газа.

Если бы крымское землетрясении случилось сегодня, катастрофа была бы куда масштабнее, так как в 1927-м толщина защитного слоя чистой воды была почти в два раза больше. По прогнозам ученых, уже через несколько десятилетий толщина слоя чистой воды уменьшится до 15 м из-за антропологического загрязнения моря. Это чревато катастрофами, так как сероводород сможет свободно прорываться на поверхность даже при относительно небольших штормах.

Можно ли избежать катастрофы? Вполне. В настоящее время существует несколько проектов по извлечению сероводорода с морских глубин. Сделать это можно, например, опустив на глубину 100 м трубу, по которой ядовитый газ за счет разницы давлений поднимется на поверхность. Правда, пока глобальным решением проблемы ни одна из причерноморских стран не озаботилась.