В СССР, несмотря на строгую идеологию, была все-таки разрешена деятельность, связанная с азартными играми. Советская власть, конечно, не жаловала развлечения такого рода, однако некоторые из них существовали в стране не только подпольно, но и официально.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Как все начиналось

С приходом к власти большевиков все развлечения, связанные с азартом, оказались под запретом. 24 марта 1917 года вышло постановление, запрещающее работу всех игорных заведений на территории страны. Ошибочно думать, что игорные дома и притоны закрылись сразу же - они просто ушли в подполье. Благодаря НЭПу ситуация изменилась.

Советское правительство разрешило продавать игральные карты и открывать игорные дома. В 1921 году также была проведена первая советская лотерея, прибыль от которой пошла в помощь голодающим Поволжья. Возобновилась и возможность делать ставки на ипподромах. Но такая прекрасная жизнь для воротил игорного бизнеса длилась недолго. Уже в 1928 году все заведения вновь были запрещены, так как проведенное советским правительством исследование показало, что карточные игры являются самой популярной формой досуга, немного уступая пьянству. Легальными на долгие годы остались только лотерея и ипподромный тотализатор.

Романтика московского ипподрома

В отсутствии какой-либо альтернативы азартные люди реализовывали свои наклонности на скачках. В столице главным местом их проведения был Центральный московский ипподром. В 1950-е годы тысячи москвичей приходили сюда, чтобы поставить на ту или иную лошадь. Иногда скачки и бега собирали аудиторию большую чем на футбольных матчах.

Попасть на ипподром мог любой желающий. В зависимости от сектора билет стоил от 2 до 8 рублей. В сталинские годы куратором ЦМИ был маршал С.М. Буденный - страстный любитель скачек.

Среди москвичей о бегах ходили разные слухи. И часть их была правдой. Правоохранительные органы не раз обезвреживали целые банды, специализирующиеся на договорных заездах.

"Кто возьмет билетов пачку..."

Другим способом поймать за хвост птицу счастья были "Денежно-вещевые лотереи". В СССР и союзных республиках они проводились регулярно с середины 1950-х годов. Выиграть можно было как денежный приз, так и дефицитный товар: к примеру, холодильник, стиральную машину, мотоцикл и даже легковой автомобиль. Призовую вещь, кстати, можно было обменять на денежный эквивалент, но такой возможностью, по понятным причинам, мало кто пользовался. Позже, в октябре 1970 года состоялся первый розыгрыш числовой лотереи "Спортлото 6 из 49", названной так в честь 49 видов спорта. Она мгновенно обрела огромную популярность. Позже к ней добавились игры по формулам "5 из 36" и "6 из 45". Прибыль от "Спортлото", в которое играло по неофициальным сведениям до 70% населения страны, шла на развитие спорта в стране.

Лотереям посвящали целые фильмы. Например, "Зигзаг удачи" или "Спортлото-82". Многие помнят крылатую фразу из фильма "Бриллиантовая рука": "Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку!" Этот лозунг-призыв отражал характерный для того времени момент, а именно, что иногда участие в лотерее становилось принудительным, например, сдачу в магазине могли дать лотерейными билетами.

Государству лотереи приносили огромную прибыль. За счет "Спортлото" удалось выручить 500 млрд рублей. На эти деньги провели московскую Олимпиаду и построили множество спортивных объектов.

Теневая сторона

Но, конечно, тяга к азарту удовлетворялась не только лотереями и бегами. Существовал и подпольный бизнес. Одним из его центров был Сочи. В 1960-1970-х годах он считался одним из самых популярных курортных городов, что, естественно, привлекало огромное количество шулеров, наперсточников и аферистов со всего СССР. Отдыхающие играли в пульку, очко, баккару, подкидного и другие карточные игры. Мошенники, пользуясь наивностью и расслабленностью отдыхающих, нередко оставляли их без копейки.

Для публики посолиднее создавали подпольные казино, доступ в которые можно было получить только по специальному приглашению. "Поставщиками" в такие заведения зачастую выступали официанты, и за это они получали очень хорошие деньги.

Иногда в мошенники подавались люди, от которых подобных вещей ожидали меньше всего. В 1970-х годах Ашот Кантария (племянник Мелитона Кантарии - солдата, водрузившего знамя Победы на куполе Рейхстага в мае 1945 г.) организовал банду карточных шулеров. Схема их преступной деятельности была проста: находили жертву и соблазняли ее предложением получить легкие деньги или дефицитные товары посредством игры в карты. Первоначальной ставкой была всего одна копейка, но в итоге жертва всегда оставалась с пустыми карманами. Поймали бандитов только через год после начала расследования.