Ученые рассказали, как избавиться от запаха пота навсегда
На конференции ECCMID 2019 в Нидерландах ученые рассказали о том, как избавиться от запаха пота навсегда. Ни один дезодорант не способен справиться с неприятным "ароматом" человека, занятого физической активностью или находящегося в стрессовой ситуации. Многих людей раздражают ароматические добавки антиперспирантов.
Как передает Day.Az, об этом пишет ren.tv.
Специалисты выяснили, что лучше всего с этой задачей справится эмульсионный раствор ZnO. Сам по себе человеческий пот не имеет запаха, его выделяют микробы и бактерии из родов Corynebacterium и Staphylococcus. Частицы окиси цинка убивают эти микробы и устраняют неприятный аромат.
В эксперименте приняли участие десятки добровольцев, после они буквально умоляли ученых раскрыть секреты удивительной жидкости, которая им помогла.
Результатами эксперимента заинтересовались некоторые косметические гиганты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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