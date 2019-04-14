На конференции ECCMID 2019 в Нидерландах ученые рассказали о том, как избавиться от запаха пота навсегда. Ни один дезодорант не способен справиться с неприятным "ароматом" человека, занятого физической активностью или находящегося в стрессовой ситуации. Многих людей раздражают ароматические добавки антиперспирантов.

Как передает Day.Az, об этом пишет ren.tv.

Специалисты выяснили, что лучше всего с этой задачей справится эмульсионный раствор ZnO. Сам по себе человеческий пот не имеет запаха, его выделяют микробы и бактерии из родов Corynebacterium и Staphylococcus. Частицы окиси цинка убивают эти микробы и устраняют неприятный аромат.

В эксперименте приняли участие десятки добровольцев, после они буквально умоляли ученых раскрыть секреты удивительной жидкости, которая им помогла.

Результатами эксперимента заинтересовались некоторые косметические гиганты.