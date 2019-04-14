Мозг человека усваивает информацию о новом освоенном навыке во время отдыха, следующего сразу за практикой. Поэтому даже непродолжительные перерывы в интенсивной деятельности, связанной с обучением, могут принести ощутимый эффект.

Как передает Day.Az, об этом пишет rg.ru.

К такому выводу пришли ученые Национального института неврологических расстройств и инсульта в США, сообщается на сайте учреждения. В эксперименте приняли участие здоровые добровольцы-правши. Людям показывали цифры на экране компьютера, а затем просили напечатать их как можно больше раз в течение 10 секунд, причем делать это надо было левой рукой. Затем следовал 10-секундный перерыв, а общее количество таких циклов составило 36. Все это время активность мозга участников регистрировалась с помощью магнитоэнцефалографии.

Как и ожидалось, скорость добровольцев, с которой они правильно набирали цифры, значительно улучшилась в течение первых нескольких испытаний, а затем выровнялась примерно в 11-м цикле. Когда ученые посмотрели на мозговые волны добровольцев, они заметили кое-что любопытное: показания менялись гораздо больше во время отдыха, чем во время сеансов печати. Возник вопрос - так когда же на самом деле происходит обучение, во время практики или во время отдыха?

Повторно проанализировав данные, ученые сделали два ключевых вывода. Во-первых, они обнаружили, что производительность волонтеров улучшалась в основном во время коротких перерывов, а не во время набора текста. Улучшения, зафиксированные в периоды отдыха, суммировались с общей прибылью, достигнутой волонтерами в этот день. Во-вторых, мозг добровольцев консолидировал или укреплял воспоминания во время отдыха. В частности, обнаружилось, что изменения в размере мозговых волн, называемых бета-ритмами, коррелировали с улучшениями, которые добровольцы делали во время отдыха.

- Полученные результаты показывают, что важно оптимизировать время и конфигурацию интервалов отдыха при проведении реабилитационных процедур у пациентов с инсультом или при обучении игре на фортепиано у нормальных добровольцев, - отметил старший автор исследования, доктор медицинских наук Леонардо Коэн. - Применимы ли эти результаты к другим формам обучения и формирования памяти, пока неизвестно.