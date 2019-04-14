Ученые: Прерывистое голодание способствует качественному сну
Американские ученые провели исследования, показавшие, что прерывистое голодание может способствовать качественному сну. Это достигается за счет усиления циркадных часов в организме во время отдыха от пищи.
Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.
Растущий объем научных работ показывает потенциальные преимущества для здоровья от прерывистого голодания. В этом списке похудение, влияние на чувствительность к инсулину, улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Сюда же относится защита от некоторых видов рака, нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Как показали исследования ученых из США, ограничение приема пищи 12-часовыми промежутками улучшает работу циркадных ритмов организма, влияющих на сон. Немаловажное значение оказывает и продолжительность периода отказа от еды. К эксперименту были привлечены участники, большинству из которых было относительно легко приспособиться к голоданию без сильных, разрушительных позывов к пище. Добровольцы были разделены на группы в зависимости от продолжительности поста. Как выяснилось, ограничение приема пищи после захода солнца может привести к восстановлению сна, в то время как 24-часовое голодание способствует возбуждению из-за ощутимого чувства голода.
"Влияние голодания, вероятно, зависит от этой индивидуальной реакции, а также от специфики самого поста, в том числе от того, как долго он длится. Нам нужно больше исследований о долгосрочных последствиях голодания для циркадных ритмов, сна и других аспектов здоровья", - подытожили ученые.
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