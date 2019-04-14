Звезда "Игры Престолов" рассказал о своей роли
14 апреля 2019 11:11 191
Звезда "Игры престолов" и самый сильный человек в мире Хафтор Бьёрнссон рассказал, что получил роль в культовом сериале через фейсбук. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает CNBC.
Бьёрнссон, которому в то время было всего 24 года, был фанатом "Игры престолов" и не имел никакого актерского опыта.
Он рассказал, что получил предложение посетить кастинг в фейсбуке и сначала даже не заметил сообщение, а потом не поверил в то, что оно может быть реальным.
"Когда я получил сообщение, я прочитал его и даже не ответил, потому что, вы знаете, я просто подумал, что это кто-то шутит. Я просто не воспринимал это всерьез", - рассказал Бьёрнссон.
Однако, пройдя кастинг, Бьёрнссон получил роль Горы в четвертом сезоне сериала.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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