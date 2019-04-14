Гибель знаменитого корабля до сих пор не даёт покоя историкам и любителям тайн. Альтернативные версии с каждым годом становятся всё интереснее, среди них - мистика и всемирный заговор.

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в своём первом рейсе потерпел крушение "Титаник". Гибель корабля, который считался непотопляемым, стала самой знаменитой катастрофой на море в истории человечества. Хотя с самого начала считалось, что корабль затонул в результате столкновения с айсбергом, не все согласились с этим. Существует несколько альтернативных версий гибели роскошного лайнера, которые объясняются другими причинами.

"Титаник" подменили

Весьма популярна версия, объясняющая гибель корабля результатом злонамеренного заговора владельцев компании. Впервые эту версию выдвинул исследователь Роберт Гардинер, со временем она обрела немалое число сторонников.

Как известно, "Титаник" был одним из трёх кораблей, созданных по одному проекту. Первым был построен "Олимпик", затем "Титаник" и - наконец - "Британник". Однако "Олимпик" с самого начала был неудачлив. В первом же рейсе он столкнулся с портовым буксиром, хотя и не пострадал серьёзно. А уже через три месяца после начала эксплуатации - с крейсером "Хоук". Оба корабля получили повреждения. Это дело обернулось громким и шумным скандалом между компанией White Star Line и Британским адмиралтейством - владельцем "Хоука".

В споре крупного бизнеса и власти государство оказалось сильнее. Капитана "Олимпика" объявили виновным в столкновении, а владельцы White Star Line не получили страховки и вынуждены были оплачивать ремонт из своего кармана. К тому же из-за ремонтных работ был в очередной раз отложен запуск "Титаника". Простой сразу двух кораблей грозил серьёзными финансовыми убытками.

Тогда и родилась идея выдать один корабль за другой и организовать его крушение, чтобы получить значительные страховые выплаты. Тем более что отличить их по внешнему виду было почти невозможно. Судно на скорую руку подлатали, тайно переименовали, перенесли на борт инвентарь с ещё незавершённого "Титаника", после чего объявили о спуске на воду нового корабля.

Из экипажа корабля в заговор была посвящена только группа офицеров (но не капитан судна). Планировалось устроить взрыв в трюме, но погода благоволила к заговорщикам, корабль оказался в зоне айсбергов (и с упорным упрямством игнорировал предупреждения других судов об опасности). Это и упростило задачу.

В момент столкновения капитана на мостике не было, вахту несли первый помощник Мердок и шестой помощник Муди. Иногда также можно встретить чуть отличающийся вариант этой версии, что столкновение произошло не с айсбергом, а с другим кораблём, специально ожидавшим в заранее определённых координатах. И это якобы было именно то судно, которое видели многие свидетели и которое не отреагировало на сигналы с терпящего бедствие корабля.

Так или иначе, повреждения оказались более серьёзными, чем планировалось. Заговорщики рассчитывали, что судно будет тонуть медленно и за это время придёт помощь, что позволит избежать значительного числа жертв. Однако пробоины оказались слишком серьёзными, корабль затонул раньше, чем пришла помощь.

Эта версия серьёзно подверглась сомнению после того, как исследователи получили доступ к остову корабля. Бортовые номера судна соответствовали зарегистрированным номерам "Титаника", а не "Олимпика".

Заговор финансистов

Не так давно появилась ещё одна экзотическая версия заговора, согласно которой гибель "Титаника" была вызвана спорами вокруг создания Федерального резервного банка США.

Весьма влиятельный бизнесмен Джон П. Морган, которому и принадлежала компания White Star Line, был одним из самых активных лоббистов создания Федерального резервного банка США. Однако многие крупные бизнес-фигуры выступали против появления нового регулятора. На борту корабля присутствовала группа весьма крупных бизнесменов, самым видным из которых был Джон Астор IV - мультимиллионер из влиятельнейшего клана Асторов (Асторы в начале века были одним из трёх богатейших кланов США). Он якобы - один из главных оппонентов идеи создания нового регулятора, переубедить его было невозможно.

Также среди пассажиров судна был Бенджамин Гуггенхайм из очень богатого и влиятельного клана Гуггенхаймов.

Морган, узнав, что на корабле будет находиться несколько его влиятельных оппонентов, якобы поручил организовать крушение корабля. Сам же он в последний момент отказался от поездки, отменив бронь зарезервированной для него каюты. А через год после гибели корабля был создан Федеральный резервный банк.

Немецкая подлодка

Согласно этой версии, "Титаник" был торпедирован немецкой подлодкой. Поскольку Британия и Германия на тот момент находились в мирных отношениях, в качестве мотива обычно выдвигается намерение немцев опробовать уничтожение крупных целей при помощи подлодок на случай грядущей войны. В качестве вариации этой версии иногда указывается взрыв на борту судна, который якобы устроил один из механиков, служивших на корабле, которого завербовали немецкие спецслужбы из числа активистов ИРА (Ирландская республиканская армия - организация, выступавшая за независимость Северной Ирландии и периодически прибегавшая к террористическим методам борьбы).

Версии существуют в двух вариациях. Согласно первой, агент должен был подорвать взрывное устройство и затем передать сигнал. В случае необходимости (если бы мощность взрыва не повредила корабль в достаточной степени) его страховала подлодка, которая должна была нанести торпедный удар.

Согласно второй версии, агент был на борту только для связи и передачи координат судна, а вся работ относилась к подлодке.

Мотивация немцев выглядит неубедительной, вряд ли они рискнули бы организовывать столь сложную и рискованную операцию в мирное время, да ещё и против гражданского судна.

Кроме того, стоит отметить, что подлодки того времени были весьма тихоходны, перехватить и торпедировать очень быстрый корабль им было крайне трудно. К тому же точно спрогнозировать маршрут корабля было почти невозможно, тем более что капитан Смит изменил маршрут и повёл корабль южнее, чем намечалось.

Единственный аргумент в пользу этой версии - показания одной из выживших пассажирок, которая заявила, что видела "два столба, двигавшиеся параллельно кораблю" сразу после столкновения. По мнению сторонников этой версии, "два столба" могли быть рубкой и носовым орудием подводной лодки.

Возгорание угля

Одна из наиболее свежих версий гибели судна, выдвинутая всего несколько лет назад. Она не опровергает гибель "Титаника" от столкновения с айсбергом, однако предполагает, что к гибели корабля привёл пожар в угольном трюме.

Пожар начался ещё за несколько дней до выхода корабля из порта и продолжался на протяжении всего плавания. В пользу этого свидетельствует тот факт, что на фотографиях корабля в порту заметны следы сажи, причём именно на той стороне, на которую и пришёлся удар айсберга.

Возгорание угля на кораблях в то время было достаточно распространённым явлением. Самым популярным способом борьбы с этим считалось перебрасывание уже тлеющего угля в топку.

Именно из-за того, что тлеющий уголь постоянно забрасывали в топку, "Титаник" якобы и разогнался до скорости, которая не позволила ему быстро маневрировать в опасном для судоходства районе.

Кроме того, из-за многодневного пожара и нагревания прочность корпуса ухудшилась, он стал особенно уязвим для воздействия извне. Эти обстоятельства и привели к тому, что столкновение с айсбергом стало фатальным для корабля. При других условиях столкновение, возможно, не привело бы к таким серьёзным последствиям.

Проклятие мумии

Гибель "Титаника" пытались объяснить и мистическими причинами. В 20-е годы в американской жёлтой прессе появилась версия, объясняющая гибель корабля таинственным проклятием.

Якобы на борту судна находился саркофаг с египетской мумией, которая приносила несчастье владельцам. Мумия вроде принадлежала некоему коллекционеру, который за большие деньги купил себе и мумии место в шлюпке и сумел спастись с тонущего корабля. Но, заметив, что после покупки мумии его постоянно преследуют неудачи, он продал её европейскому коллекционеру.

В дороге мумия вновь принесла беду. Перевозивший её корабль "Императрица Ирландии" затонул в 1914 году. Саркофаг вновь был спасён. Больше покупателей на проклятую мумию не находилось, и владелец решил вернуть её в Египет. Саркофаг везли на корабле "Лузитания", который в 1915 году был потоплен немецкой подлодкой. На этот раз мумия якобы отправилась на дно вместе с кораблём.

Никаких свидетельств в пользу этой легенды не существует. Вероятнее всего, это просто выдумка журналистов, жаждущих сенсации.