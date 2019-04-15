Сегодня звезды гороскопа призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического. Чтобы не нажить себе неприятностей, избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. В целом день хорош не только для споров, но и для творчества. Вместо того чтобы конфликтовать, лучше нарисуйте или напишите что-либо - сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.

Овен

Все мысли и планы Овна сегодня будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем - особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Сегодня Овну стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от него самого!

Телец

Телец будет четко знать, чего он хочет, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Телец хочет избежать всевозможных помех и недоразумений, ему не мешало бы поискать обходные пути, вместо того, чтобы ломиться напролом.

Близнецы

Близнецы сегодня будут совершенно не настроены мириться с каким-либо вмешательством в свои дела и планы. Любое возражение или попытка надавить на них вызовет в душе Близнецов такой сноп искр, что как бы пожарников вызывать не пришлось! Вообще сегодня Близнецам противопоказано работать в команде. Лучше уж посвятите день делам, где все зависит только от вас самих.

Рак

Сегодня Рак почувствует тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у него активное неприятие. В каждом вопросе Раку захочется расставить все точки над "i". Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова.

Лев

Лев то и дело рискует оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самому Льву), а собственная придирчивость. Льву сегодня будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее ему будет смириться с тем, что и его мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.

Дева

Это день, когда Дева рискует ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на ее положении в обществе. Поэтому сегодня лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Деву, проверяя ее нервы на прочность. Постарайтесь не принимать все это близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.

Весы

Достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз Весов сегодня начали сыпаться искры. Особенно если эти замечания будут касаться образа жизни и привычек. Весам легче пережить разгромную критику коллег по поводу их профессиональных качеств, чем невинную шутку о их взаимоотношениях в семье. Да и на замечания близких людей Весы тоже могут реагировать чересчур остро. Осторожнее! Эти ссоры могут закончиться трещиной в отношениях.

Скорпион

Сегодня в голову Скорпиона может прийти немало перспективных идей! И что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Не обязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Скорпиону сегодня лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики.

Стрелец

На первом месте у Стрельца сегодня будут стоять вопросы финансовой независимости. Однако просить в этот день прибавки к зарплате не стоит - это может обернуться разговором на повышенных тонах или даже увольнением. Решать проблемы с деньгами Стрельцу сегодня лучше своими силами. К примеру, вполне можно подумать о кредите или о поиске новой работы. Ну а попросить прибавки уместнее будет в другой день.

Козерог

Девизом Козерога сегодня будет: "Самозванцев нам не надо, командиром буду я!". Жаль только, что убедить окружающих в справедливости этой формулы будет не так уж легко. Из-за этого день может буквально сыпать искрами. Если Козерог не хочет, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, ему лучше заняться своими собственными делами и держать свое мнение при себе.

Водолей

Сегодня Водолей будет чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более - изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Водолея грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще, сегодня Водолея лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.

Рыбы

Главное, что будет заботить Рыб сегодня, - это поиски справедливости. Не обязательно, что они будут искать справедливость вселенскую. Скорее, Рыб будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к ним самим. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?