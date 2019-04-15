Учёные предупредили о смертельной опасности витамина D
Исследователи считают, что передозировка витаминов может привести к летальному исходу.
Канадские медики опубликовали доклад, согласно которому слишком высокая концентрация витамина D в организме приводит к серьёзным повреждениям почек и почечной недостаточности. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, пишет EurekAlert. Уникальная особенность витаминов вредить организму была раскрыта на примере 54-летнего канадца, который отправился в отпуск на побережье Южно-Китайского моря, где загорал практически каждый день.
Учёные утверждают, что у 54-летнего мужчины были обнаружены заболевания костей, из-за которых ему прописали ежедневные капли с витамином D. Принимая витаминные добавки каждый день, за 2 года канадец довёл концентрацию витамина в организме до такого уровня, что организм стал перенасыщен кальцием. Необходимый для крепких костей элемент постепенно добрался до почек, из-за чего у мужчины началось воспаление, а затем было диагностировано частичное поражение.
Теперь мужчине предстоит длительное восстановление, а учёные всерьёз задумываются о том, чтобы ужесточить отпуск витаминных добавок в аптеках.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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