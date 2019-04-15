Спойлер: для этого придётся сделать выбор между здоровым образом жизни и семейным счастьем.

Эксперты из Бристольского университета выяснили, что самыми крепкими браками среди всех пар могут похвастаться любители выпить. Изучая биологические данные 47 тыс. пар, генетики пришли к выводу, что у пьющих мужчин и женщин чаще встречаются различные варианты гена ADH1B. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Генетическая "идентичность", по словам учёных, позволяет сделать вывод о том, что пристрастие к алкоголю провоцирует либо отдельный ген, либо группа генов, изменения в которых напрямую относятся к злоупотреблению алкоголем. Этот же ген, по словам учёных, влияет и на выбор спутника жизни. У двух сильно пьющих людей генетические наборы будут примерно одинаковыми, что повышает их шансы на "бытовую" совместимость.

С другими людьми, у которых нарушений гена ADH1B не зафиксировано, алкоголикам ужиться крайне тяжело. Исследователи отмечают, что в случае брака непьющего и пьющего человека при регулярном употреблении алкоголя этот ген меняется - и у вполне здорового человека появляется склонность к алкоголизму.