Учёные добавили в дорожный асфальт бактерии
Таким образом, по мнению биологов, исследователи смогут избавиться от появления ям и выбоин.
Учёные из Дрексельского университета выяснили, что добавление в асфальт бактерий Sporosarcina pasteurii позволит укрепить асфальтобетонную смесь и сделает дорожное полотно существенно прочнее. Микробиологи отмечают, что в природе жизнедеятельность этих бактерий приводит к появлению карбоната кальция. Этот материал, как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, называют "биологическим цементом", а его свойства позволяют крепко склеивать большое количество песка с другими, более твёрдыми породами.
Месячный стресс-тест позволил учёным заключить, что добавление бактерий в асфальтобетонную смесь укрепляет её структуру и позволяет защитить дорожное полотно как от перепадов температур, так и от механического износа. Абсолютную защиту бактериальная добавка не даёт, но существенно увеличивает срок эксплуатации дорог без ремонта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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