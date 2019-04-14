До революции многие слова в русском языке заканчивались твердым знаком или, как его тогда называли, "Еръ" . Однако советский лингвист и филолог Успенский окрестил твердый знак не только самой дорогостоящей, но и самой бесполезной буквой русского алфавита.

Как и зачем появился "Ъ"?

Буква, которую мы теперь называем просто "твердый знак", появилась еще в алфавите, созданном Кириллом и Мефодием. В те времена никаких компьютеров или даже печатных машинок не было. Тексты писались от руки. Зачастую слова сливались в единое целое. Именно поэтому, согласно одной из версий, поначалу главной функцией твердого знака являлось разделение слов между собой.

Другой причиной появления "Ъ" языковеды считают особенности старославянского языка. Дело в том, что раньше написание слова полностью соответствовало его произношению. Например, сегодня слова "гриб" и "грипп" произносятся одинаково, а пишутся по-разному. А в старину подобных явлений просто не существовало в природе.

Тем более что, согласно старым правилам, слово просто не могло заканчиваться на согласный. Это была аксиома правописания, которая не требовала никаких доказательств. Вроде современных правил русского языка, которые невозможно объяснить, их просто необходимо запомнить.

К тому же, поначалу твердый знак обозначал принадлежность того или иного слова к мужскому роду. Причем, это могло быть как существительное, так и глагол: лобъ, положилъ.

"Ъ" до революции

Несмотря на кажущуюся нам теперь бесполезность твердого знака (кроме, разумеется, разделительной функции внутри слова), он просуществовал целым и невредимым вплоть до начала ХХ века. Мало того, к 1917 году "Еръ" практически не утратил своих функций. Однако полагать, что отмена данного знака является заслугой исключительно большевиков, было бы ошибкой.

Еще в XVIII веке ученые из Российской Академии наук задумывались над реформами значительно устаревшего русского языка. Во второй половине XIХ столетия даже вышли в печать несколько материалов без "Еръ". К тому же твердый знак зачастую отсутствовал в телеграфных сообщениях и в скорописи.

В самом начале ХХ века, еще до революции, при Академии Наук была создана комиссия, целью работы которой являлись реформы русского языка. Одним из главных вопросов, которые должны были решить ученые, и был пресловутый "Ъ".

Зачем большевики убрали "Ъ"?

Справедливости ради, стоит заметить, что "Еръ" окончательно покинул русский алфавит только после прихода к власти большевиков, а именно в 1918 году. "Ъ" исчез не только из окончания слова, но и из других его частей. Там, где мы теперь ставим твердый знак, появился апостроф - запятая: с'езд. Однако просуществовал он недолго и вскоре был заменен привычным нам и нашим предшественникам знаком - "ъ".

Главной причиной такой скорой и кардинальной реформы являлось быстрое устранение безграмотности. И не только среди рядовых рабочих и крестьян. В те годы даже многие руководители на местах были не слишком образованны. Их требовалось как можно быстрее обучить правильному письму. А уничтожение "Еръ" существенно облегчало решение этой задачи.

К тому же написание старого знака отнюдь не способствовало экономии бумаги и чернил. По подсчетам лингвиста Успенского, текст без "Ъ" становился на 1/30 короче прежнего. Таким образом, отменив "Еръ", революционеры решили сразу несколько насущных на тот момент проблем.