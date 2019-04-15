Блондинка в красных сапожках, вдохновленная песней южнокорейской герл-группы Blackpink, устроила танцы в новосибирском метро, а потом выложила видео на своей страничке в Instagram. Ролик удивляет тем, что, несмотря на яркий танец, никто в вагоне даже не поднял голову, передает Day.Az.

Девушка называет себя Berry Red. Она увлекается аниме и корейской поп-музыкой.

"Это мой первый кавер. Пожалуйста, не судите меня строго", - написала танцовщица, выкладывая ролик.

Подписчики заметили, что пассажиры новосибирского метро безразлично абсолютно сидят.

- Какие-то уж больно мало эмоциональные зрители, привыкли к такому уже? Ты танцуешь в яркой одежде в метро, а никто даже внимания не обращает, - удивляются комментаторы.

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