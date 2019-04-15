Видео танцующей в метро девушки в красных сапожках оставило всех равнодушными - ВИДЕО
Блондинка в красных сапожках, вдохновленная песней южнокорейской герл-группы Blackpink, устроила танцы в новосибирском метро, а потом выложила видео на своей страничке в Instagram. Ролик удивляет тем, что, несмотря на яркий танец, никто в вагоне даже не поднял голову, передает Day.Az.
Девушка называет себя Berry Red. Она увлекается аниме и корейской поп-музыкой.
"Это мой первый кавер. Пожалуйста, не судите меня строго", - написала танцовщица, выкладывая ролик.
Подписчики заметили, что пассажиры новосибирского метро безразлично абсолютно сидят.
- Какие-то уж больно мало эмоциональные зрители, привыкли к такому уже? Ты танцуешь в яркой одежде в метро, а никто даже внимания не обращает, - удивляются комментаторы.
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