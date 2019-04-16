Ссора в австралийской семье закончилась крупным выигрышем в лотерею. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает информационный портал UPI.

Любители азартных игр из города Олбани, Западная Австралия, утверждают, что всегда покупали один лотерейный билет Saturday Lotto на двоих. Однако в тот день возлюбленные повздорили, и каждый решил сыграть в лотерею в одиночку.

"Я заметила, что мой муж купил билет Saturday Lotto, поэтому я пошла проверить итоги розыгрыша", - говорит супруга. По ее словам, она отправилась в торговый центр узнать результаты игры, и между делом приобрела лотерейный билет Wednesday Lotto. "Обычно я не играю в эту лотерею", - отметила австралийка.

Случайно купленный билет принес семье выигрыш в размере 717,5 тысячи долларов. Победители не прокомментировали, на что они планируют потратить денежный приз.

В начале марта сообщалось, что престарелая жительница американского штата Делавэр, впервые попытавшая счастья в лотерее, выиграла 40 тысяч долларов. 83-летняя женщина утверждает, что никогда в жизни не участвовала в лотереях. Ей захотелось изменить своей привычке, когда она заметила лотерейный билет в магазине.