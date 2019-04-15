40-летний Ли Цилун, известный в Китае гонщик, 13 апреля совершил зрелищный заезд в живописной местности Цяньцзянъюань, расположенной у истоков рек Янцзы, Хуанхэ и Ланьцанцзян, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Спортивный автомобиль, разогнавшись по настилу, пролетел более 75 метров и приземлился на специальной площадке.

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