В Италии разоблачили мошенника, который много лет притворялся инвалидом. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2007 году 55-летний Роберто Гуглельми (Roberto Guglielmi) из Флоренции при помощи соседа инсценировал ДТП и получил поддельное свидетельство, подтверждающее, что он не может ходить. В течение 12 лет мужчина получал государственное пособие, занимал на парковках места для инвалидов и пользовался другими льготами.

Чтобы обмануть врачей, Гуглельми колол обезболивающие средства, выдержал болезненную физиотерапию и добился атрофии мышц. Правды не знали даже его близкие друзья и знакомые. На людях он передвигался на инвалидной коляске и вставал на ноги только дома и во время поездок за пределы города.

Со временем Гуглельми увлекся и стал бороться за права инвалидов в местной газете. Он утверждал, что служил в полиции и пострадал во время перестрелки с бандитами. В 2014 году мужчина написал в Ватикан и рассказал свою историю. После этого его принял Папа Римский.

9 апреля Гуглельми вернулся во Флоренцию после отдыха в Того. Представители властей заметили, что он без помощи посторонних сошел с трапа самолета, и начали расследование. Скрытая камера, установленная в его доме, подтвердила их подозрения. До завершения следствия мошенника поместили под домашний арест.

В 2018 году сообщалось, что 40-летняя австралийка восемь лет притворялась больной раком. За это время ей пожертвовали на лечение 400 тысяч австралийских долларов.