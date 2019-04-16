Новую схему мошенничества выявили в российском сегменте интернета. Пользователей приглашают поучаствовать в беспроигрышных лотереях или платных опросах, но просят внести комиссию, а затем выводят перечисленные деньги через сим-карты. Об этом сообщает в понедельник, 15 апреля, "Коммерсантъ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как поясняет издание, россияне, ставшие жертвами мошеннической схемы, начали жаловаться в Роскомнадзор и МВД в апреле. Оборот этой схемы может составлять сотни миллионов рублей.

Операторы сотовой связи пока не выявляли жалоб на хищения с использованием сим-карт. Для ограничения подозрительных переводов обычно устанавливают лимит по снятию наличных - 5-15 тысяч рублей в день и до 400 тысяч рублей в месяц, но, к примеру, у Tele2 можно совершить до 50 транзакций в сутки, а лимит в месяц составляет 600 тысяч рублей.

Издание добавляет, что в ноябре 2018-го в Госдуме уже предлагали обязать операторов контролировать операции по счету свыше 50 тысяч рублей (сейчас 600 тысяч), но пока это осталось на уровне инициативы.

Схема с массовыми переводами и выводом денег с помощью сим-карт не нова, утверждает начальник отдела по противодействию мошенничеству "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. С точки зрения операторов, это не выглядит подозрительно, потому что человек сам переводит деньги организаторам "лотерей" и "опросов".