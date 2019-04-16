Ученые из Тель-Авивского университета первыми в мире напечатали в 3D-формате живое пульсирующее сердце с использованием человеческой ткани. О прорыве в медицине сообщили в пресс-службе вуза, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В рамках эксперимента были сделаны десятки таких сердец. Чтобы проверить функциональность, их пересадят животным.

Печать одного сердца на 3D-принтере занимает около 3,5 часа. Предполагается, что в будущем исследование израильских ученых позволит пациентам больше не ждать пересадки органов и не принимать лекарства, которые предотвращают их отторжение.