Американские ученые сообщают о новых успехах в области иммунотерапии онкологических заболеваний. Перспективная методика, созданная сотрудниками нью-йоркской клиники Mount Sinai, помогает Т-киллерам иммунитета распознавать и уничтожать раковые клетки.

Как передает Day.Az, об этом пишет planet-today.ru.

"Одна из ключевых опасностей онкологических болезней заключается в том, что иммунная система, как правило, не в состоянии справиться с угрозой такого типа самостоятельно, так как иммунитет просто не умеет распознавать злокачественные клетки с достаточной эффективностью. Мы решили вмешаться в этот процесс и сдвинуть баланс в сторону иммунных сил организма", - рассказывают американские исследователи.

Ученые говорят, что уже протестировали новую методику на неходжкинской лимфоме - развитие рака лимфатических тканей, который практически не поддается лечению с применением традиционных техник, удалось успешно подавить при помощи перспективной технологии.

"Наш метод основан на блокировании иммунологических "контрольных точек", которые используются злокачественными клетками для маскировки. Если заблокировать эти сигнатуры при помощи иммунотерапии, то можно заставить естественный иммунитет бороться со злокачественными клетками с довольно высокой эффективностью", - отмечают ученые.

Авторы метода все еще работают над повышением результативности его применения, однако уже достигнутые успехи позволяют говорить о скором широком распространении нового эффективного инструмента для лечения рака.