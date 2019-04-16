Сотрудники NMEFC рассказали журналистам Global Times о последнем открытии ученых. Они обнаружили самую глубокую голубую дыру на Земле, расположенную в районе Парасельских островов, передает Day.Az со ссылкой на oane.ws.

Специалисты выяснили, что образование Sansha Yongle происходило медленно, пока шел процесс разрушения пород, но потом дыра приобрела почти вертикальную форму. Пока есть сведения, что объект имеет 300-метровую глубину, 130-метровый диаметр верхней части, а также не сообщается с акваторией Южно-Китайского моря.



Ученые заметили в верхней части воронки 20 видов обитателей глубин, а также отметили, что находка имеет огромную историческую ценность. В процессе исследования станет ясно, как изменялся климат и уровень моря в этом месте с глубокой древности. Голубые дыры до сих пор считаются самой большой загадкой мира, а также могут хранить тайны Вселенной, касающиеся формирования планеты. Они имеют разную глубину и особо почитаемы дайверами.