Ошибочно полагать, что советский автопром - это заимствованная у итальянцев и устаревшая к моменту своего выпуска "копейка" и только. В СССР было немало собственных разработок - довольно оригинальных и успешных. Часть из них охотно приобретали иностранцы. Правда, это были не совсем те модели, что предлагались на внутреннем рынке страны, а специально созданные экспортные варианты - с литерой "Э" (экспортный") в названии. Нередко автомобили и вовсе переименовывали в угоду иностранному рынку.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

"Ялта", "Освобождение" и другие

Наибольшим спросом за границей пользовались советские грузовики. Иностранные эксперты отмечали их высокую проходимость, надежность и использование простых решений, позволяющих отремонтировать авто буквально "на коленке". В основном грузовики покупали дружественные страны с социалистическими режимами. В Китае большой популярностью пользовался ЗИС-150 и его модификации, колесившие по дорогам Поднебесной с шильдиками "Jiefang" (в переводе - "Освобождение"). Еще один знаменитый советский грузовик ГАЗ-51 стал известен в Китае под именем "Юджин", а в Корее - "Сынри", то есть "Победа".

Что касается легковушек, то самой первой отправилась покорять заграницу "Победа". Произошло это в начале 1950-х, когда события Второй мировой были еще свежи в памяти, а потому имя решили не менять. Исключение сделали лишь для Польши, где был открыт филиал по выпуску автомобилей под маркой "Варшава". Следующим стал "Москвич-408". В Восточной Европе он был известен как "Рила" с цифровым индексом, соответствующим объему двигателя.

Еще один советский автомобиль, массово представленный в Европе - ЗАЗ-965. Малолитражку продавали в Бельгию, Болгарию, ГДР, Финляндию и за океан под именем "Ялта" - Jalta и Yalta в разной транслитерации.

Жигули - жиголо

Неудачное название модели, предназначенной на экспорт, - проблема, с которой сталкиваются многие автопроизводители. В СССР подобная ситуация случилась с самым массовым и известным автомобилем - "Жигули". Поначалу машины поставляли в Европу под "нашим" названием. И хотя авто были вполне конкурентными, отличались повышенным комфортом и лучшим качеством сборки от "внутренних", - большим спросом за границей не пользовались. Оказалось, что дело в названии, которое слишком созвучно со словом "жиголо" имеющим далеко не позитивную окраску. В венгерском языке существует созвучное слово "щикули", имеющее и вовсе нецензурный перевод.

В 1975 году все экспортные модели "Жигулей" были переименованы в "LADA". На иностранные рынки они поставлялись под самыми разными названиями: Lada Saloon, Lada Nova, Lada Riva, Lada Estate и даже Lada Kalinka. Кстати, под этим именем покорять Европу отправлялись не только классические "Жигули", но и ВАЗ-2121 "Нива". Модификация для Австрии, например, получила имя Lada Taiga, а для Англии - Lada Cossack. Отечественные автомобилисты за авто с заветным "экспортным" шильдиком гонялись, но достать такой можно было только по великому блату. Впрочем, в 80-х внутренний спрос решили удовлетворить, выпустив "зубило" - Lada Samara. Под одинаковым названием автомобиль шел и на внутренний рынок, и на экспорт.

Позже стало ясно, что и имя Lada было не самым удачным выбором - во всяком случае не для всех европейских стран. Так, во Франции название авто ассоциироваться со словом "ladre", которое с языка Вольтера можно перевести как "жмот".