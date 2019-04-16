В России принято ежегодно отмечать годовщину того дня, когда человек появился на свет. Однако так было не всегда, и традиции других народов порой существенно отличаются от нашей традиции празднования дней рождения.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Евреи

У древних евреев о днях рождения вообще не упоминается. Ортодоксальные иудеи отмечают лишь день 13-летия для мальчиков. Это возраст, когда обязанностью подростка становится исполнение заповедей Торы - Бар-Мицва. Возможно, игнорирование дней рождения связано с тем, что это, в какой-то степени, "культ" человека, а поклоняться следует Богу, а не человеку.

Корейцы

В Корее и других восточноазиатских странах счет возраста ранее велся не от появления на свет, а от зачатия. Считалось, что когда ребенок рождается, то ему уже исполнился год. Далее ему добавляют каждый год в день празднования Нового года по лунному календарю. Но в последнее время в официальных документах возраст указывается с рождения, а прежней традиции придерживаются в основном пожилые люди.

Китайцы и индийцы

В Китае в день рождения ребенка устраивают большое торжество. Обязательно подают на стол лапшу - символ долголетия. Поздравляя с днем рождения друзей, дарят цветы лотоса, символизирующие счастливую, долгую и безбедную жизнь. Если родители обеспеченные, то они дарят детям в день рождения деньги. Интересно, что помимо дня рождения, у китайцев принято отмечать также "сидины" и "ходины" - дни, когда малыш начал сидеть или ходить. Такая же традиция существует и в Индии.

Японцы

В Японии в день рождения ребенка поздравляют не детей, а их родителей. Раз в год для детей устраивают общий день рождения - "Сити-Го-Сан". Но поздравляют только ребятишек в возрасте трех, пяти и семи лет. На детей надевают новую одежду и отводят в храм. А подарки дарят лишь именинникам в возрасте 60, 70, 79, 88 и 99 лет.

Африканцы

В Северной Африке день рождения празднуют всего дважды в течение жизни - когда человек рождается и когда ему исполняется 52 года (это возраст пророка Магомета, а многие жители этого региона - мусульмане).

В большинстве африканских племен нет традиции ежегодного празднования дней рождения. Да и календарем там обычно не пользуются. Так, в племени галла этот праздник отмечают раз в восемь лет. Это связано с прохождением обряда инициации. А в племени кукуйя церемония проходит и того реже - раз в тринадцать лет. Именно в этом возрасте наступает "совершеннолетие". В честь этого именинник должен посадить фиговое дерево.

Русские

Вплоть до XIX века дни рождения на Руси не отмечали. С XVII века их заменяли именины - день того святого, имя которого носил человек. Часто этот день был близок и к дате рождения. Именно в дни именин созывали гостей и пекли пироги - по крайней мере в зажиточных семьях. В бедных же семьях часто и не вспоминали ни об именинах, ни о днях рождения. Да и в наши дни тех, у кого день рождения, принято величать "именинниками".