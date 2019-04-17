Ведущий пакистанского комедийного шоу Афтаб Икбал (Aftab Iqbal) заявил, что психические расстройства женщины могут быть связаны с ее одиночеством. Как сообщает местное издание Dawn, такой комментарий вызвал негодование зрителей, о чем они написали в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В выпуске передачи Khabarzar от 13 апреля на телеканале Aap News обсуждалась ситуация 31-летней женщины, которая испытывала проблемы со здоровьем. "31 год и не замужем. Потом они жалуются, что она издает звуки, и в нее вселяются джинны. Это чистейший случай истерии. Вы несчастные женщины, и вы одержимы карьерой. Вот, что происходит, когда вы идете наперекор природе", - сказал Икбал.

На это брат женщины возразил, что она слишком занята посещением международных семинаров, чтобы найти время обдумать замужество. Ведущий отреагировал: "Вместо того, чтобы она посещала эти семинары день-другой, выдай ее замуж".

Издание посчитало такие комментарии некорректными, так как Икбал посчитал замужество средством от серьезного психического заболевания, а также демонизировал одиноких женщин и женщин, делающих карьеру.

Многие пользователи из Пакистана также негативно отнеслись к его высказываниям. Одна из комментаторов с иронией подчеркнула, что теперь "психические заболевания будут лечить замужеством".

"Это 2019 год, Aap News, хватит заниматься такой тупостью", - написал Imran Khan. Другой пользователь, SGul, пошутил: "Афтаб Икбал женат, но тогда в чем же причина его истерики?".

Афтар Икбал - глава канала Aap News. Он несколько лет ведет юмористические передачи, на которых обсуждаются различные темы. Новая программа, Khabarzar, начала выходить на его телеканале в ноябре 2018 года. В своем Twitterон пока никак не прокомментировал сказанное.