Найдено средство против смертельных заболеваний мозга
Международная группа ученых из Германии, Великобритании и США обнаружила белковый комплекс, который препятствует формированию белковых агрегатов, наблюдавшихся при неизлечимых нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, хорея Хантингтона и спиноцеребеллярная атаксия. Об этом сообщает издание Science Daily, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Полипептид-ассоциированный комплекс (NAC) является шапероном, то есть его функция - восстановление правильной структуры белков и ликвидация соединений с дефектной структурой. Ученые показали, что он распознает склонные к агрегации типы белков, включая те, что содержат полиглутамин (PolyQ), и препятствует формированию бляшек, связанных с повреждением нервных тканей.
Исследователи проанализировали нервные клетки мышей, в которых был пониженный уровень NAC. Оказалось, что в них активно образовывались токсичные формы PolyQ-белков, что приводило к повреждениям органелл. Ученые определили, что ключевую роль в предотвращении появления агрегатов играет связывающаяся с рибосомами субъединица N-βNAC.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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