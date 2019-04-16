В соцсетях восхищаются реакцией мамы, которая пытается не пугать детей захлёстывающими её эмоциями, не кричит, не ругается, не наказывает создателя стрижек и даже пытается успокоить малышей, говоря, что это всего лишь волосы, и они отрастут, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

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